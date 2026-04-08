Египет обратился с требованием к Израилю

Египет потребовал от Израиля немедленно прекратить удары по Ливану

Министерство иностранных дел Египта потребовало от Израиля немедленно прекратить атаки на Ливан. Причиной для этого стало объявление о двухнедельном прекращении огня между Соединенными Штатами и Ираном, передает ТАСС.

В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что перемирие должно повлечь за собой остановку израильских ударов по соседней стране. Египетские дипломаты напомнили о недавних заявлениях президента США Дональда Трампа.

Несмотря на договоренности Вашингтона и Тегерана, ситуация в Ливане остается критической.

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о согласии на двухнедельное перемирие с Ираном. Инициативу выдвинул премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф.

По словам американского лидера, военные цели США уже достигнуты, и они готовы перейти к политическому урегулированию.