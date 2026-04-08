Еще одна страна ввела режим ЧП из-за энергокризиса

В Мадагаскаре ввели ЧП в секторе энергетики из-за войны в Персидском заливе

Правительство Республики Мадагаскар ввело режим чрезвычайного положения ЧП) в секторе энергетики из-за последствий мирового энергокризиса, вызванного войной в Персидском заливе. Об этом заявило национальное малагасийское телевидение со ссылкой на распоряжение правительства островного государства, передает ТАСС.

Пока режим ЧП обещают ввести на 15 суток, меры принимают из-за значительных трудностей с подачей жлектроэнергии и с длительными перебоями в энергоснабжении, говорится в документе. Власти Магадаскара делают все, чтобы стабилизировать ситуацию со снабжением различных районов страны нефтепродуктами, в особенности на острове Нуси-Бе, который является главным туристическим центром страны.

Азиатские страны оказались главными пострадавшими из-за нарушения судоходства в Ормузском пролив, они в наибольшей степени зависели от импорта энергоресурсов из стран Персидского залива. В частности, с топливным кризисом столкнулись Индия и Китай, а также Бангладеш, Шри-Ланка, Филиппины и Мальдивы.