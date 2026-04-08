14:39, 8 апреля 2026Мир

Европейская страна выразила желание возобновить сотрудничество с Россией

Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Маттео Сальвини. Фото: Remo Casilli / Reuters

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выразил надежду на восстановление сотрудничества с Россией после завершения конфликта на Украине. Его передает РИА Новости.

«Я надеюсь, что скоро настанет день, когда мы снова сможем говорить о сотрудничестве. Я надеюсь, что скоро смогу снова говорить о сотрудничестве, партнерстве, транспорте и энергетике даже с Россией, когда конфликт завершится. Сейчас это необходимо», — сказал политик.

Однако, как отметил Сальвини, для этого должна появиться перспектива прекращения боевых действий, поскольку в условиях продолжающегося конфликта говорить о бизнесе крайне затруднительно.

Ранее Сальвини призвал Европейский союз ослабить нефтяные санкции против России. В этом вопросе он считает правильным взять пример с США, которые таким образом снизили давление на стоимость энергоносителей. Сальвини подчеркнул, что это прагматичный подход, а не поддержка российской позиции.

