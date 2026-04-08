Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:33, 8 апреля 2026Экономика

Евросоюз призвал не поддаваться одной иллюзии

Представитель ЕК Итконен: Быстрое завершение топливного кризиса — иллюзия
Кирилл Луцюк

Фото: Vincent West / Reuters

Представитель Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен рассказала о том, можно ли ждать быстрого завершения периода высоких цен на горючее. Ее процитировало ТАСС.

Она призвала не поддаваться иллюзии, что этот кризис закончится в скором времени. В связи с этим она обратила внимание на то, что почти 40 процентов импортируемого Европейским союзом авиационного топлива поступает через Ормузский пролив. На сжиженный природный газ и нефть приходится 8,5 и 7 процентов соответственно.

До этого Итконен затруднилась назвать конкретные сроки полного отказа от российских энергоносителей. Однако она заверила, что Европейский союз, как и прежде, настроен на то, чтобы с европейского рынка исчезли не только нефть и сжиженный природный газ из России, но и ядерное топливо.

Кроме того, Европейская комиссия отложила публикацию плана по запрету импорта российской нефти, который должны были обсуждать на заседании 15 апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке сделал России предложение. Что ответили в Москве?

    Раскрыта глобальная опасность засухи для здоровья людей

    Пентагон сделал заявление о возможной смене власти в Иране

    Шеф Пентагона пригрозил Ирану силовым изъятием урана

    Бывшую возлюбленную российского миллиардера заподозрили в помолвке с молодым избранником

    Телеведущего госпитализировали после жуткого ДТП

    Таксист из Мурманской области стал звездой соцсетей после одной поездки

    Депутаты призвали проверить цены на авиабилеты в России

    Казахстан начнет расследование падений БПЛА

    «Праща Давида» раскрыла истощение ПВО Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok