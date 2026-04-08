Евросоюз призвал не поддаваться одной иллюзии

Представитель ЕК Итконен: Быстрое завершение топливного кризиса — иллюзия

Представитель Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен рассказала о том, можно ли ждать быстрого завершения периода высоких цен на горючее. Ее процитировало ТАСС.

Она призвала не поддаваться иллюзии, что этот кризис закончится в скором времени. В связи с этим она обратила внимание на то, что почти 40 процентов импортируемого Европейским союзом авиационного топлива поступает через Ормузский пролив. На сжиженный природный газ и нефть приходится 8,5 и 7 процентов соответственно.

До этого Итконен затруднилась назвать конкретные сроки полного отказа от российских энергоносителей. Однако она заверила, что Европейский союз, как и прежде, настроен на то, чтобы с европейского рынка исчезли не только нефть и сжиженный природный газ из России, но и ядерное топливо.

Кроме того, Европейская комиссия отложила публикацию плана по запрету импорта российской нефти, который должны были обсуждать на заседании 15 апреля.