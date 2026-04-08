ФАС встала на сторону маркетплейсов в споре о скидках

Скидки на маркетплейсах должны быть сохранены, так как дисконты на различные виды товаров очень важны для конечных потребителей. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, его слова приводит ТАСС.

Отмена скидок на онлайн-площадках может привести к росту цен на товары. По этой причине отменять подобного рода механизм не следует, полагает Шаскольский. «Конечно, надо сохранить скидки. Это очень важно для потребителей», — констатировал руководитель ведомства.

Ранее Центробанк (ЦБ) и ряд крупнейших финансовых организаций сочли недопустимым установление разных цен на маркетплейсах в зависимости от способа оплаты. Подобная практика, отмечали они, нарушает принцип справедливой конкуренции. Помимо этого глава регулятора Эльвира Набиуллина призывала запретить продажу на маркетплейсах продуктов дочерних банков.

В ответ участники рынка напомнили, что онлайн-площадки, предлагая покупателям скидки при оплате товаров определенным способом, делятся с банками экономией от комиссии за эквайринг. С каждой подобной покупки, отметили эксперты, финансовые организации в итоге получают свыше двух процентов. Запрет скидок на маркетплейсах, предупредили они, приведет лишь к разгону и без того высокой инфляции.