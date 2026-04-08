Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:55, 8 апреля 2026

ФАС встала на сторону маркетплейсов в споре о скидках

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Скидки на маркетплейсах должны быть сохранены, так как дисконты на различные виды товаров очень важны для конечных потребителей. Об этом заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский, его слова приводит ТАСС.

Отмена скидок на онлайн-площадках может привести к росту цен на товары. По этой причине отменять подобного рода механизм не следует, полагает Шаскольский. «Конечно, надо сохранить скидки. Это очень важно для потребителей», — констатировал руководитель ведомства.

Ранее Центробанк (ЦБ) и ряд крупнейших финансовых организаций сочли недопустимым установление разных цен на маркетплейсах в зависимости от способа оплаты. Подобная практика, отмечали они, нарушает принцип справедливой конкуренции. Помимо этого глава регулятора Эльвира Набиуллина призывала запретить продажу на маркетплейсах продуктов дочерних банков.

В ответ участники рынка напомнили, что онлайн-площадки, предлагая покупателям скидки при оплате товаров определенным способом, делятся с банками экономией от комиссии за эквайринг. С каждой подобной покупки, отметили эксперты, финансовые организации в итоге получают свыше двух процентов. Запрет скидок на маркетплейсах, предупредили они, приведет лишь к разгону и без того высокой инфляции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это беспрецедентная катастрофа». Почему в Израиле пришли в ужас от сделки с Ираном и может ли начаться новый масштабный конфликт?

    Эмигрировавший комик-иноагент решил оформить ребенку российское гражданство

    На крупнейшей мотовыставке России гостям представили более 500 новых моделей

    Инфляция в России ускорилась

    Названы самые популярные смартфоны

    Любителей прятать запах изо рта жвачкой предупредили об обратном желаемому эффекте

    Близкие к Московской области регионы засыпало снегом

    Убивший учительницу российский школьник отреагировал на арест

    Бахрейн впервые с 28 февраля открыл небо

    Последствия скорого снегопада в Москве оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok