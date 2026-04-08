Политик Филиппо заявил о подготовке Франции к войне с Россией

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал планы правительства Франции по подготовке к конфликту с Россией. Об этом он написал в социальной сети X.

Политик прокомментировал новость о том, что Совет министров Франции скоро получит обновленный законопроект о военном планировании.

«Манипуляции призваны отличаться от режима чрезвычайного положения... обсуждается контекст будущей войны против России», — указал он на признаки подготовки к конфликту.

Ранее лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян также рассказал о подготовке Европы к войне с Россией.