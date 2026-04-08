Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:06, 8 апреля 2026Россия

Глава Дагестана дал поручения после крупнейшего за сто лет наводнения

Меликов поручил главам муниципалитетов подготовиться к грядущим осадкам
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Омар Шапиев / РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов дал поручения после крупнейшего за сто лет наводнения в регионе. В своем Telegram-канале он отметил, что в республике прогнозируются осадки, поэтому главам муниципалитетов нужно быть готовым к стихии.

В частности политик поручил привести в повышенную готовность все средства ЕДДС, а также подготовиться к ликвидации возможных последствий неблагоприятной погоды.

Помимо того, муниципальные власти должны подготовить пункты временного размещения людей и продолжать работу по ликвидации первых волн паводков.

Проливные дожди в Дагестане стали причиной масштабного наводнения. Оно стало крупнейшим по количеству выпавших осадков более чем за 100 лет. Последний раз подобные показатели отмечались в марте 1919 года. Пострадали более 15 тысяч человек. Меликов ранее сообщил, что из Дагестана около 75 детей отправят в оздоровительные лагеря «Артек» и «Орленок».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран поставил ультиматум США

    В Белом доме заявили о планах Трампа обсудить с Рютте возможный выход США из НАТО

    Крупнейший корейский производитель лапши быстрого приготовления придет в Россию

    Женщина заметила в земле нос и выкопала каменное лицо

    Россиян предупредили о последствиях злоупотребления безалкогольным пивом

    Смертью роженицы в российском регионе заинтересовались следователи

    Apple собралась переизобрести iPhone

    Российский блогер без ног начал подъем на самую высокую гору планеты

    Крупнейший нелегальный производитель спирта в России решил обанкротиться

    Российский регион накрыл паводок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok