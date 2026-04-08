Глава МИД европейской страны чуть не попал под обстрел со стороны Израиля

Глава МИД Бельгии Прево чуть не попал под израильский обстрел в Ливане

Глава МИД Бельгии Максим Прево чуть не попал под обстрел со стороны Израиля во время визита в Ливан. Об этом европейский политик написал в соцсети X.

Он сообщил, что прибыл в Бейрут, чтобы продемонстрировать солидарность с семьями, пострадавшими во время боевых действий против «Хезболлы» и поддержать переговоры о прекращении огня.

«Израиль без предупреждения нанес один из самых массовых ударов с начала боевых действий. Мы были возле посольства с моей делегацией, всего в нескольких сотнях метров от места попадания ракеты», — заявил Прево.

Он подчеркнул, что режим прекращения огня между США, Израилем и Ираном также должен распространяться на Ливан.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 8 апреля нанесла масштабную серию ударов по всему Ливану. Атака велась по командным центрам и военным объектам «Хезболлы» в Бейруте, долине Бекаа и на юге Ливана.