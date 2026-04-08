Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:29, 8 апреля 2026

Глава МИД европейской страны чуть не попал под обстрел со стороны Израиля

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Глава МИД Бельгии Максим Прево чуть не попал под обстрел со стороны Израиля во время визита в Ливан. Об этом европейский политик написал в соцсети X.

Он сообщил, что прибыл в Бейрут, чтобы продемонстрировать солидарность с семьями, пострадавшими во время боевых действий против «Хезболлы» и поддержать переговоры о прекращении огня.

«Израиль без предупреждения нанес один из самых массовых ударов с начала боевых действий. Мы были возле посольства с моей делегацией, всего в нескольких сотнях метров от места попадания ракеты», — заявил Прево.

Он подчеркнул, что режим прекращения огня между США, Израилем и Ираном также должен распространяться на Ливан.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 8 апреля нанесла масштабную серию ударов по всему Ливану. Атака велась по командным центрам и военным объектам «Хезболлы» в Бейруте, долине Бекаа и на юге Ливана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok