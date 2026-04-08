14:00, 8 апреля 2026Мир

Раскрыта главная выгода Ирана от перемирия

Пилкингтон: Перемирие даст Ирану время для усовершенствования средств ПВО
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Перемирие даст Ирану время для усовершенствования средств противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон на странице в соцсети X.

«Если перемирие не сорвется, с военной точки зрения оно даст Ирану время на перегруппировку сил. Полагаю, что они сосредоточат внимание на своем самом уязвимом месте — противовоздушной обороне», — написал он.

По его словам, ПВО Ирана совершенствуется методом проб и ошибок, а две недели без ударов могут принести значительные результаты.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что перемирие с США достигнуто благодаря принятию желаемых Ираном принципов. Политик подчеркнул, что с сегодняшнего дня иранцы останутся едины, будь то в сфере дипломатии, обороны, на улицах или в сфере оказания услуг.

