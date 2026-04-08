19:03, 8 апреля 2026Бывший СССР

Готовность украинцев вступать в ВСУ оценили

«Слово и дело»: Около половины украинцев категорически не готовы вступать в ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Iryna Rybakova / Reuters

Около сорока процентов украинцев категорически не готовы вступать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), если боевые действия затянутся еще на несколько лет. Об этом пишет украинский аналитический портал «Слово и дело».

«Около 40-42 процентов респондентов четко заявляют о "неготовности" к службе. Этот показатель демонстрирует незначительный рост пропорционально удлинению сроков войны, что может указывать на накопление усталости и демотивацию», — указано в сообщении.

По его словам, самую наименьшую готовность идти в армию демонстрирует столица Украины Киев.

Ранее стало известно, что большинство сторонников референдума на Украине выступают за вывод ВСУ из Донбасса. Как указывает издание «Страна.ua», за последние два месяца количество сторонников референдума снизилось на пять процентов.

