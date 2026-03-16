16:26, 16 марта 2026Бывший СССР

Украинцы высказались о выводе ВСУ из Донбасса

КМИС: Большинство поддержавших референдум выступили за вывод войск из Донбасса
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Большинство сторонников референдума на Украине выступают за вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса. Об этом свидетельствуют результаты опроса киевского международного института социологии (КМИС), передает «Страна.ua».

Отмечается, что 50 процентов опрошенных украинцев выступили за проведения референдума по мирному соглашению, 71 процент сторонников вывода войск выступают и за референдум. Как указывает издание, за последние два месяца количество сторонников референдума снизилось на пять процентов.

Ранее народный депутат Юрий Камельчук заявил, что граждане Украины выйдут на массовые протесты, если условия мирного урегулирования конфликта с Россией покажутся им «несправедливыми».

