Российский хирург назвала медленно стареющие лица

Пластический хирург высшей категории Любовь Сафонова назвала медленно стареющие лица. Материал публикует «Газета.ru».
По словам эксперта, люди, которые по жизни много улыбаются, выглядят моложе и меньше подвержены внешним изменениям. «Во время улыбок мышцы сокращаются и расслабляются и тем самым "тренируют" связки, повышая их эластичность», — пояснила врач.
При этом форма челюсти может влиять на риск появления или отсутствия таких признаков старения, как брыли, уточнила Сафонова. «Также злую шутку играет природная эластичность связок. "Гуттаперчевые" люди хоть и легко садятся на шпагат, но на лице их связки тоже слишком эластичны, чтобы долго удерживать конструкцию», — отметила хирург.
Кроме того, на лице отражаются занятия спортом, однако напрямую на состояние связок и мышц лица физнагрузка не влияет, добавила врач. В заключение она предупредила, что косметология может помочь лишь до определенного момента.
Различные процедуры позволяют сокращать связки, и лицо выглядит более подтянутым. Но это, к сожалению, лишь временный эффект. Связка все равно удлинится, расстояния между мышцами и жировыми пакетами изменятся — и овал лица «поплывет». Этот момент можно считать точкой невозврата
В марте москвичка ради омоложения вколола золото в лицо и оказалась на операционном столе. Женщина купила ампулы EGF Peptide Gold Ampoule на косметологической выставке.