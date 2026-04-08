Российский хирург назвала медленно стареющие лица

Хирург Сафонова: У улыбчивых людей ниже риск появления признаков старения

Пластический хирург высшей категории Любовь Сафонова назвала медленно стареющие лица. Материал публикует «Газета.ru».

По словам эксперта, люди, которые по жизни много улыбаются, выглядят моложе и меньше подвержены внешним изменениям. «Во время улыбок мышцы сокращаются и расслабляются и тем самым "тренируют" связки, повышая их эластичность», — пояснила врач.

При этом форма челюсти может влиять на риск появления или отсутствия таких признаков старения, как брыли, уточнила Сафонова. «Также злую шутку играет природная эластичность связок. "Гуттаперчевые" люди хоть и легко садятся на шпагат, но на лице их связки тоже слишком эластичны, чтобы долго удерживать конструкцию», — отметила хирург.

Кроме того, на лице отражаются занятия спортом, однако напрямую на состояние связок и мышц лица физнагрузка не влияет, добавила врач. В заключение она предупредила, что косметология может помочь лишь до определенного момента.

Различные процедуры позволяют сокращать связки, и лицо выглядит более подтянутым. Но это, к сожалению, лишь временный эффект. Связка все равно удлинится, расстояния между мышцами и жировыми пакетами изменятся — и овал лица «поплывет». Этот момент можно считать точкой невозврата Любовь Сафонова пластический хирург

