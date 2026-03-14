Москвичка ради омоложения вколола золото в лицо и оказалась на операционном столе

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: marevgenna / Shutterstock / Fotodom

Жительница Москвы оказалась на операционном столе после самостоятельных уколов красоты препаратом с частицами золота. Подробности истории опубликовал Telegram-канал Baza.

Как сообщает издание, 43-летняя москвичка приобрела ампулы EGF Peptide Gold Ampoule на косметологической выставке. Продавцы обещали после их применения выраженный лифтинг-эффект. Женщина ради омоложения купила препарат и вколола его в лицо, предварительно посмотрев обучающие ролики в интернете.

После домашней процедуры лицо стало отекать, болеть, а на месте уколов появились уплотнения. Сначала помогали антигистаминные препараты, но когда уплотнения появились вновь, женщина обратилась к косметологу. Специалисты диагностировали гранулему инородного тела и направили пациентку к хирургу для их удаления под общим наркозом.

Уточняется, что EGF Peptide Gold предназначен только для наружного применения и вводить его под кожу нельзя.

Ранее бывшая солистка популярной группы «Серебро» российская певица Ольга Серябкина показала красные пятна на лице после уколов красоты. 40-летняя знаменитость призналась, что секретов красоты, кроме системного ухода, у нее нет.

