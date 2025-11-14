Ольга Серябкина покрылась красными пятнами после уколов красоты

Певица Ольга Серябкина показала лицо с красными пятнами после уколов красоты

Бывшая солистка популярной группы «Серебро» российская певица Ольга Серябкина показала естественную внешность с косметическими дефектами после уколов красоты. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,6 миллиона подписчиков.

40-летняя исполнительница продемонстрировала покрытое красными пятнами лицо и зону декольте после инъекций в кабинете косметолога. «Очень хочется, чтобы кожа лица была здорового цвета, отдохнувшая, напитанная, молодая», — написала она.

В то же время Серябкина призналась, что бьюти-секретов, кроме системного ухода за собой, у нее нет. При этом она подчеркнула, что сделала биоревитализацию.

Ранее в ноябре Серябкина вышла на сцену в наряде с глубоким декольте. Певица предстала перед публикой в корсетном изделии длины мини с небрежно отрезанными краями ткани.