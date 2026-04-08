Инвестиции недружественных стран в российскую экономику обрушились

«Ведомости»: Инвестиции недружественных стран в экономику РФ упали вдвое

С 2022 года инвестиции недружественных стран в российскую экономику упали вдвое. Об обрушении оффшорных вложений со ссылкой на данные МВФ и ЦБ РФ сообщает газета «Ведомости».

По данным ведомств, с начала 2022 года до октября 2025 года накопленные прямые инвестиции недружественных стран сократились на 49 процентов, с 481 миллиарда до 244 миллиардов долларов.

На начало 2022 года объем инвестиций дружественных юрисдикций составлял 25 миллиардов долларов. С этого момента он увеличился в полтора раза, до 38 миллиардов.

Более двух третей инвестиций недружественных стран приходится на офшорные юрисдикции с высокими рисками налоговых злоупотреблений. Сокращение подобных вложений с 356 до 168 миллиардов долларов позволило сократить потери от оптимизации налогов почти вчетверо.

Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предложили изменить правила изъятия стратегических объектов, в случае, если их собственники нарушают закон. «Надо дать возможность исправить эти нарушения, в том числе и заплатив штрафы, и продав даже какому-то правильному собственнику или государству, если оно хочет», — пояснил глава организации Александр Шохин.