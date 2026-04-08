Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:20, 8 апреля 2026

Инвестиции недружественных стран в российскую экономику обрушились

Вячеслав Агапов

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

С 2022 года инвестиции недружественных стран в российскую экономику упали вдвое. Об обрушении оффшорных вложений со ссылкой на данные МВФ и ЦБ РФ сообщает газета «Ведомости».

По данным ведомств, с начала 2022 года до октября 2025 года накопленные прямые инвестиции недружественных стран сократились на 49 процентов, с 481 миллиарда до 244 миллиардов долларов.

На начало 2022 года объем инвестиций дружественных юрисдикций составлял 25 миллиардов долларов. С этого момента он увеличился в полтора раза, до 38 миллиардов.

Более двух третей инвестиций недружественных стран приходится на офшорные юрисдикции с высокими рисками налоговых злоупотреблений. Сокращение подобных вложений с 356 до 168 миллиардов долларов позволило сократить потери от оптимизации налогов почти вчетверо.

Ранее в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) предложили изменить правила изъятия стратегических объектов, в случае, если их собственники нарушают закон. «Надо дать возможность исправить эти нарушения, в том числе и заплатив штрафы, и продав даже какому-то правильному собственнику или государству, если оно хочет», — пояснил глава организации Александр Шохин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Иране высмеяли Зеленского после его обращения

    Раскрыта причина поездок покинувшей Россию Литвиновой в Москву

    ВСУ оставили без пополнения бригаду под Сумами

    Президент постсоветской страны высказался о перемирии США и Ирана

    В СПЧ порассуждали о судьбе российского археолога после экстрадиции на Украину

    Азиатский союзник США нарастил импорт российского алюминия

    Российские медики «перезапустили» сердце бессознательного мужчины по телефону

    Россиянам предсказали возвращение заморозков в мае

    Людям старше 60 лет подсказали удобные позы для секса

    Россиянка описала туалеты в Китае фразой «запах такой, что глаза начинает щипать»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok