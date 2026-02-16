Реклама

11:02, 16 февраля 2026Экономика

В России предложили изменить правила изъятия стратегических объектов

Шохин: Нужен механизм устранения нарушений владельцами стратегических объектов
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Случай с аэропортом Домодедово показал необходимость изменения правил изъятия стратегических объектов посредством выработки механизма по устранению их собственниками нарушений закона. Соответствующие заявления главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) приводит ТАСС.

Отметив правомерность изъятия стратегических объектов государством при наличии нарушений, представитель российского бизнеса предположил, что процедура исправления нарушений «должна быть прозрачной, заранее известной». «Надо дать возможность исправить эти нарушения, в том числе и заплатив штрафы, и продав даже какому-то правильному собственнику или государству, если оно хочет», — сказал Шохин. Он напомнил, что бывшие собственники столичного аэропорта «вовремя не запросили разрешение правительственной комиссии на владение» в связи с имеющимся в других странах видом на жительство (ВНЖ).

Глава РСПП отметил, что нужно предусмотреть уведомление собственника объекта о нарушениях, давая ему время на исправление ситуации. «Пусть оно даже будет очень коротким, пусть даже месяц, но тем не менее надо соблюсти процедуру, подав обращение в правительственную комиссию», — подчеркнул Шохин, отметив, что наличие возможности исправить ошибки связано со «стабильностью делового оборота».

В начале 2025 года Генпрокуратура подала иск к десяткам структур, связанных с аэропортом Домодедово. В нем говорилось, что одноименная группа компаний попала под иностранный контроль проживающих за рубежом владельцев и их офшорных структур.

В июне подмосковный арбитраж взыскал «ДМЕ Холдинг» в доход государства, а несколько недель назад аэропорт купило на аукционе Шереметьево.

В поданной в январе в Верховный суд кассационной жалобе бывшего бенефициара Домодедово Дмитрия Каменщика утверждается, что срок действия его ВНЖ в Турции и ОАЭ истек в октябре 2023 года, в то время как федеральный закон до мая 2023-го не определял таких граждан как иностранных инвесторов, и, пока ВНЖ в обоих странах был действителен, бизнесмен не осуществлял сделок по установлению контроля над стратегическими обществами. Юристы на фоне этого отмечали, что в таких спорах оценивается, как правило, не формальный статус, а совокупность обстоятельств и фактический контроль, включая прежние корпоративные связи и экономическое влияние.

