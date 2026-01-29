Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:25, 29 января 2026Экономика

Новый владелец Домодедово высказался о судьбе персонала аэропорта

Шереметьево: Сотрудникам аэропорта Домодедово сохранят рабочие места
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Сотрудникам Домодедово будут предоставлены гарантии стабильной занятости и оплаты труда. Об этом заявил глава Шереметьево Михаил Василенко, его слова приводит Telegram-канал аэропорта.

Подобное обещание он дал после того, как дочерней структуре Шереметьево — ООО «Перспектива» — перешли в собственность активы группы «Домодедово». Конечная стоимость составила 66,1 миллиарда рублей при начальной цене лота в 132,3 миллиарда.

Всем сотрудникам Домодедово, заверил Василенко, будет предоставлена необходимая социальная защита. Новый владелец аэропорта планирует сохранить рабочие места и не прибегать к увольнениям, заверил он. «Коллективу аэропорта Домодедово будут обеспечены гарантии стабильной деятельности и оплаты труда», — заключил глава Шереметьево.

Материалы по теме:
Генпрокуратура предложила передать государству аэропорт Домодедово. Стратегическое предприятие заподозрили в иностранном контроле
Генпрокуратура предложила передать государству аэропорт Домодедово. Стратегическое предприятие заподозрили в иностранном контроле
30 января 2025
Новым владельцем Домодедово стал аэропорт Шереметьево. Какие средства использовали для покупки и кто оплатит 70 миллиардов долгов?
Новым владельцем Домодедово стал аэропорт Шереметьево. Какие средства использовали для покупки и кто оплатит 70 миллиардов долгов?
Сегодня

Вторым претендентом на активы группы числилась дочерняя структура Внуково. Ее представители сочли предложение Шереметьево завышенным и не стали «играть на повышение». Сам Василенко отметил, что новому владельцу аэропорта предстоит решить проблему внушительного долга, размер которого превышает сумму покупки.

Бывший бенефициар Домодедово Дмитрий Каменщик, в свою очередь, не оставляет попыток оспорить переход активов группы «Домодедово» в собственность государства. Его представители настаивают, что бизнесмен не является иностранным инвестором, а выводы Генпрокуратуры, которая ранее обвинила его в совершении сделок по установлению иностранного контроля над стратегическим объектом, ошибочны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о согласии Путина на энергетическое перемирие

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    В Италии украинского банкира связали, убили и выбросили из окна

    В Минимущества Тверской области объяснили изъятие квартиры у Клишиной

    Звезда сериала «Жаркое соперничество» в трусах снялся для журнала

    В Белгородской области от удара БПЛА по территории больницы погиб мужчина

    Россиянам назвали защищающую от инфарктов и снижающую давление кашу

    Эпичное ограбление ювелирного магазина в российском городе попало на видео

    Названы неочевидные симптомы менопаузы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok