15:40, 8 апреля 2026Экономика

В Минстрое оценили необходимость в льготной ипотеке

Хуснуллин: Льготная ипотека — вынужденная мера и обходится нам очень дорого
Виктория Клабукова
Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Сохранение в России госпрограмм жилищного кредитования является вынужденной мерой. Об этом на коллегии Минстроя и комиссии Госсовета по направлению «Инфраструктура для жизни» высказался зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин. Его слова приводят РИА Новости.

«Это вынужденная мера, и нам она обходится очень дорого», — заявил вице-премьер. По его словам, доля льготной ипотеки в общем объеме выдач превышает 80 процентов. На повестке дня в кабмине, как добавил Хуснуллин, остается модернизация семейной программы при сохранении IT-ипотеки, дальневосточной и арктической ипотеки, а также льготной ипотеки в присоединенных регионах. Возможные меры обсуждают в еженедельном режиме.

Ранее Хуснуллин назвал способ сделать жилье в России доступнее. Понизить цены, по мнению вице-премьера РФ, можно за счет раскрытия градостроительного потенциала. Прежде всего чиновник призывает обратить внимание на индивидуальное жилищное строительство, поскольку здесь исчерпан ресурс свободных участков.

