Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:45, 8 апреля 2026Бывший СССР

В порту под Одессой начался масштабный пожар после ночной атаки

АМП Украины: В порту Измаила начался пожар после ночной атаки
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Reuters

В порту Измаила под Одессой начался масштабный пожар после ночной атаки. Об этом в Telegram сообщает Администрация морских портов (АМП) Украины.

«Этой ночью в Измаиле были зафиксированы обстрелы территории порта. Были повреждены объекты портовой инфраструктуры и гражданское судно. В результате атак произошли пожары на судах и в складских помещениях», — говорится в публикации.

Отмечается, что работы по устранению последствий пожара продолжаются.

Ранее стало известно, что украинцев под видом эвакуации в Харьковской области начали загонять на принудительные работы. В Изюмском районе местные власти после организации принудительной эвакуации заставили жителей обустраивать позиции для Вооруженных сил Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok