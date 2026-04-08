В порту под Одессой начался масштабный пожар после ночной атаки

В порту Измаила под Одессой начался масштабный пожар после ночной атаки. Об этом в Telegram сообщает Администрация морских портов (АМП) Украины.

«Этой ночью в Измаиле были зафиксированы обстрелы территории порта. Были повреждены объекты портовой инфраструктуры и гражданское судно. В результате атак произошли пожары на судах и в складских помещениях», — говорится в публикации.

Отмечается, что работы по устранению последствий пожара продолжаются.

