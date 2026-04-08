Кадыров прокомментировал данные о выдвижении чеченских подразделений в Иран

Кадыров заявил, что не поддерживает удары Ирана по мирным объектам

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал информацию о выдвижении подразделений из российской республики в Иран. Пост появился в Telegram-канале политика.

«В сети распространяется информация, что якобы чеченские подразделения готовы выдвинуться в Иран для отражения наземной атаки американцев. Это вполне могло бы случиться, если бы Иран вел боевые действия только против США и Израиля. Но они нападают и на наших братьев», — написал он.

Кадыров подчеркнул, что поддерживает Иран, за одним исключением — атаки Тегерана на гражданские объекты в арабских странах Персидского залива. Он также отметил, что находится в братских отношениях с королем Бахрейна Хамадом бен Иса Аль Халифой, президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейхом Мухаммедом бен Зайед Аль Нахайаном, а также с наследным принцем Королевства Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салман Аль Саудом.

Глава Чечни также добавил, что ему неприятно наблюдать, как мирные жители стран Персидского залива становятся жертвами конфликта.

Ранее Кадыров прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. Он назвал нападение США и Израиля на Иран во время священного для мусульман месяца Рамадан вероломным. По его мнению, противники Исламской Республики попытались таким образом вбить клин в весь исламский мир.