Россия
10:07, 12 марта 2026

«Вероломное нападение». Кадыров впервые прокомментировал конфликт на Ближнем Востоке и резко высказался о действиях Ирана

Кадыров заявил, что удары Ирана по третьим странам не имеют оправдания
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своих соцсетях прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке. Он назвал нападение США и Израиля на Иран во время священного для мусульман месяца Рамадан вероломным. По его мнению, противники Исламской Республики попытались таким образом вбить клин в весь исламский мир.

Политик подчеркнул, что агрессивные страны сознательно спровоцировали Иран на ответные действия. Однако в результате в конфликт оказались втянуты третьи страны. На этот счет Кадыров жестко высказался в отношении действий руководства Исламской Республики.

Да, с точки зрения военной тактики ответный удар по американским базам — это ожидаемый отпор врагу. Однако необходимо ясно понимать: удары по гражданской инфраструктуре третьих стран и [жертвы среди] мирного населения не могут быть оправданы никак. Подобные ошибки недопустимы (...). Пострадали граждане Ближнего Востока, в том числе Королевства Бахрейн и ОАЭ

Рамзан Кадыровглава Чеченской Республики

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Кадыров выразил поддержку президенту ОАЭ

Глава Чечни также отметил, что поддерживает позицию «дорогого старшего брата» — президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайана. Он напомнил, что руководство страны никогда не имело военных претензий к соседям — Эмираты считаются одной из самых безопасных и стабильных стран в мире.

Однако в сложившейся ситуации государство должно защищать свое мирное население, идя на серьезные меры.

«Важно сохранять способность к диалогу, чтобы противостоять внешним силам посеять вражду», — подытожил он.

Арабские Эмираты подвергаются ежедневному обстрелу

Только сегодня утром Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) нанесли удары по нефтяному району Фуджейры, а также промышленной зоне Шарджи и американской базе в Кувейте.

Фото: Iranian Red Crescent Society / Reuters

Несмотря на то что ОАЭ изначально заявили о том, что оставляют за собой право ответа на атаки со стороны Ирана, государство долгое время пыталось не ввязываться в конфликт. Однако в минувшие выходные появились данные, что ОАЭ осуществили атаку на завод по опреснению воды в Исламской Республике. При этом официального подтверждения этой информации не было — ее предоставил израильский портал Ynet, не называя источников. Более того, председатель Комитета национальной обороны ОАЭ Аль Нуайми поспешил опровергнуть эти утверждения, сообщив, что страна не наносила ударов по опреснительному заводу. Он указал, что Эмираты в принципе не стали бы выбирать в качестве цели гражданские объекты, так как не испытывают вражды к иранскому народу.

Тем не менее Ynet называл ту атаку символической — она якобы стала неким сигналом Тегерану, показывающим, что он может приобрести еще одного противника в этом конфликте.

