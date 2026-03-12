«Это дружественный захват». Трамп выбрал Кубу своей следующей целью. Как на это реагирует Россия?

Коновалова-Алхименкова: США могут устроить ограниченный конфликт против Кубы

Несмотря на ведущиеся переговоры с руководством Кубы, США могут пойти на эскалацию ситуации через ограниченные военные удары. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала политолог, старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ Ксения Коновалова-Алхименкова.

По-прежнему нельзя исключать силовой вариант (...) Могут быть и силовые акции, но ограниченного масштаба Ксения Коновалова-Алхименкова политолог, старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ

10 марта президент США Дональд Трамп пригрозил «недружественным переворотом» на Кубе. Он отметил, что государственный секретарь США Марко Рубио ведет переговоры с республикой, рассматривая разные сценарии.

«Может, захват будет дружественным, это может быть и недружественный захват», — допустил хозяин Белого дома.

7 марта американский лидер и вовсе заявил об ожидании больших перемен, которые грядут в Кубе:

Куба переживает последние мгновения своей прежней жизни, но ее ждет новая великая жизнь (...) У страны нет ни денег, ни нефти. У Гаваны плохая философия и плохой режим Дональд Трамп президент США

При этом USA Today со ссылкой на источники сообщал, что Трамп может решиться на «неожиданное экономическое соглашение» с Кубой.

В частности, речь может идти о смягчении ограничений на поездки для американских граждан в Гавану, приобретение США ключевых портов, объектов энергетики и туризма, а также отмену части санкций. При этом требования Вашингтона включают «выход» президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, неясным остается и статус семьи бывшего лидера страны Фиделя Кастро.

Как указала Коновалова-Алхименкова, на фоне переговоров США намеренно оказывают давление на остров, не исключая начало боевых действий. При этом она подчеркнула, что ставка будет сделана на дипломатическое давление и любые попытки дискредитировать кубинское правительство.

Фото: Norlys Perez / Reuters

Чего США хотят добиться от Кубы?

Как отмечал в интервью «Ленте.ру» политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский, Трамп хочет взять Кубу под свой контроль по нескольким причинам.

Географическая — Куба находится в ключевой точке Карибского бассейна: она контролирует подходы к Мексиканскому заливу и маршруты к Панамскому каналу;

— Куба находится в ключевой точке Карибского бассейна: она контролирует подходы к Мексиканскому заливу и маршруты к Панамскому каналу; Военно-стратегическая — база США в Гуантанамо на Кубе помогает проецировать американскую военную силу, включая борьбу с нелегальной миграцией. Она также символически напоминает об американским присутствии в Латинской Америке;

— база США в Гуантанамо на Кубе помогает проецировать американскую военную силу, включая борьбу с нелегальной миграцией. Она также символически напоминает об американским присутствии в Латинской Америке; Идеологическая — Куба позиционирует себя как оплот антиамериканского социалистического проекта в Западном полушарии, что не нравится Республиканской партии и проживающей в США кубинской диаспоре.

По словам Коноваловой-Алхименковой, конечная цель США — избавиться от правящего режима на Кубе.

«Итоговая цель команды Рубио-Трампа — уничтожение существующего политического режима на Кубе. Но мы видим на примерах Венесуэлы, Ирана, отчасти Мексики, что у США сейчас нет возможности воздействовать сложными методами, такими как экономическая помощь или поддержка оппозиции», — подчеркнула эксперт.

США экономят ресурсы и идут по пути насилия, в надежде хотя бы сильно запугать. Еще лучше — устранить тех, кто не согласен с Вашингтоном. Поэтому пространство для какой-то сделки Гаваны с Вашингтоном очень узкое Ксения Коновалова-Алхименкова политолог, старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ

Исследователь добавила, что США на переговорах могут потребовать от Гаваны сменить свой политический режим: «Кубу могут подтолкнуть к "транзиту власти", через ограниченные политические реформы или досрочные выборы, которые станут проблемой для властей из-за устроенной Вашингтоном блокады и дефицита».

При этом политолог предположила, что Куба может пойти на уступки США и отдать свои никелевые месторождения или большие инфраструктурные стройки. Однако она исключила полного поглощения острова Вашингтоном.

Куба бедна теми стратегическим ресурсами, которые нужны Трампу. Кроме того, [сделка с США] подорвет саму логику кубинской социалистической модели, от которой Гавана не хочет отказываться Ксения Коновалова-Алхименкова политолог, старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ

Собеседник также подчеркнула, что Куба может резко отказать США из-за требований об уходе семьи Фиделя Кастро из политики.

Фото: Rodrigo Abd / AP

Что известно о столкновениях Кубы и США?

На фоне переговоров Гаваны и Вашингтона в кубинских территориальных водах уже происходили боестолкновения.

26 февраля МВД Кубы сообщило, что судно под американским флагом незаконно вошло в территориальные воды государства и начало стрельбу. В ответ кубинские пограничники открыли огонь, жертвами стали четыре человека.

По данным газеты The New York Times, катер не имел отношения к Военно-морским силам (ВМС) США или Береговой охране. Собеседник издания уточнил, что в перестрелке оказалось гражданское судно США, входившее в состав флотилии по вывозу родственников с Кубы.

Инцидент с судном произошел на фоне начала давления на остров администрацией Трампа. 30 января глава Белого дома подписал указ о введении чрезвычайного положения под предлогом угрозы национальной безопасности со стороны островного соседа.

Фото: Matt Rourke / AP

Что в России говорят о ситуации на Кубе?

18 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва считает неприемлемыми новые санкции в адрес Кубы.

Сейчас особый период, новые санкции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы не приемлем ничего подобного Владимир Путин президент России

По словам главы государства, позиция МИД России по этому вопросу звучит «открыто, ясно и недвусмысленно». Путин также подчеркнул, что Россию и Кубу связывают особые отношения, сложившиеся исторически.

Также 3 марта глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что США хотят взять военным путем контроль над Кубой и Ираном.

«[Госсекретарь США Марко] Рубио (...) допустил вариант, согласно которому Соединенные Штаты будут управлять Ираном так же, как они объявили, что будут управлять Венесуэлой. Теперь уже аналогичную схему примеряют для Кубы. И наверное, это не конец», — сказал глава внешнеполитического ведомства.