16:18, 8 апреля 2026

Замглавы Минобороны Казахстана рассказал о начале расследования падений БПЛА
Алевтина Запольская

В Казахстане создана специальная комиссия для расследования падений беспилотных летательных аппаратов в республике. Об этом рассказал замглавы Минобороны Аскар Мустабеков, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.

«В состав комиссии включены представители Минобороны. Работа проводится по двум случаям. Пока результатов расследования нет», — отметил он.

Мустабеков также рассказал, что в распоряжении Казахстана есть средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для обнаружения и ликвидации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Информация об обнаружении обломков дронов появилась в конце марта.

Ранее в Казахстане заявили о переходе Киевом красных линий. Такое заявление было сделано властями республики из-за неоднократных ударов Украины по объектам международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК), находящихся на территории России.

    Последние новости

    Зеленский на фоне прекращения огня на Ближнем Востоке сделал России предложение. Что ответили в Москве?

    Названы стремительно разрушающие пломбы продукты

    Раскрыта глобальная опасность засухи для здоровья людей

    Пентагон сделал заявление о возможной смене власти в Иране

    Шеф Пентагона пригрозил Ирану силовым изъятием урана

    Бывшую возлюбленную российского миллиардера заподозрили в помолвке с молодым избранником

    Телеведущего госпитализировали после жуткого ДТП

    Таксист из Мурманской области стал звездой соцсетей после одной поездки

    Депутаты призвали проверить цены на авиабилеты в России

    Казахстан начнет расследование падений БПЛА

    Все новости
