Казахстан начнет расследование падений БПЛА

Замглавы Минобороны Казахстана рассказал о начале расследования падений БПЛА

В Казахстане создана специальная комиссия для расследования падений беспилотных летательных аппаратов в республике. Об этом рассказал замглавы Минобороны Аскар Мустабеков, передает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram.

«В состав комиссии включены представители Минобороны. Работа проводится по двум случаям. Пока результатов расследования нет», — отметил он.

Мустабеков также рассказал, что в распоряжении Казахстана есть средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для обнаружения и ликвидации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Информация об обнаружении обломков дронов появилась в конце марта.

Ранее в Казахстане заявили о переходе Киевом красных линий. Такое заявление было сделано властями республики из-за неоднократных ударов Украины по объектам международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК), находящихся на территории России.