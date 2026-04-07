В Казахстане заявили о переходе Киевом красных линий Астаны

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:19, 7 апреля 2026

Байдильдинов: Атакой на КТК Киев перешел красные линии Астаны
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:
Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума

Нефтехранилище Каспийского трубопроводного консорциума. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) переходит красные линии Астаны. Об этом в интервью RT заявил бывший советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов.

«Казахстан все это время подчеркивал, что не является стороной конфликта. Мы придерживаемся нейтралитета, призываем к миру. К сожалению, это почему-то не является стоп-словом для Киева», — заявил он, комментируя удары Украины по КТК.

Байдильдинов отметил, что ущерб от ударов превысил два миллиарда долларов (более 157 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»).

Ранее Минобороны России сообщило, что объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) попали под удар во время атаки ВСУ на Новороссийск. Отмечается, что повреждения получили резервуары, трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Одна из самых развитых экономик мира не стала покупать нефть у России

    Отсутствие голов в матче лишило игрока выигрыша в 1,2 миллиона рублей

    Путин сравнил Трампа с танком

    В Кремле прокомментировали нападение с ножом на учительницу в российской школе

    В Кремле отреагировали на атаку ВСУ по крупному портовому городу в России

    Бывшая невеста Лепса показала на камеру интимный момент с новым возлюбленным

    Названа причина быстрого ослабления защиты кишечника

    Китай разогнал цены на рыбу в России

    Россия начала помогать соседней стране расследовать геноцид

    Орбан рассказал Путину сказку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok