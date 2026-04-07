В Казахстане заявили о переходе Киевом красных линий Астаны

Байдильдинов: Атакой на КТК Киев перешел красные линии Астаны

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) переходит красные линии Астаны. Об этом в интервью RT заявил бывший советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов.

«Казахстан все это время подчеркивал, что не является стороной конфликта. Мы придерживаемся нейтралитета, призываем к миру. К сожалению, это почему-то не является стоп-словом для Киева», — заявил он, комментируя удары Украины по КТК.

Байдильдинов отметил, что ущерб от ударов превысил два миллиарда долларов (более 157 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру»).

Ранее Минобороны России сообщило, что объекты международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) попали под удар во время атаки ВСУ на Новороссийск. Отмечается, что повреждения получили резервуары, трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал.