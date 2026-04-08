12:32, 8 апреля 2026

Мальчик с раздутым до размеров мяча для гольфа глазом удивил врачей

Mirror: Пятилетний британец начал терять зрение из-за редкой опухоли мозга
Александра Лисица

Фото: Photoroyalty / Shutterstock / Fotodom

Пятилетний британец Мейсон, глаз которого раздулся до размеров мяча для гольфа, удивил врачей своим редким диагнозом. Его историю опубликовало издание Mirror.

Мать мальчика Сара впервые заметила, что что-то не так, когда левый глаз Мейсона начал выпячиваться. Это произошло в июле 2025 года. Врачи решили наблюдать за его состоянием, но в течение следующих трех месяцев опухоль продолжала увеличиваться. Ребенок также начал жаловаться на боль в глазу и внутри головы. Магнитно-резонансная томография показала, что у него множественная менингиома мозга и что опухоли расположены за обоими глазами и носом.

Новообразование за левым глазом начало сдавливать зрительный нерв, из-за чего Мейсон стал терять зрение и испытывал трудности с речью и глотанием. Неврологи назначили ему срочную операцию, чтобы спасти от слепоты. «Врач сказал, что опухоли были у него на лбу, в задней части глаз, на спинке носа, в гипофизе и в основании черепа и что операция будет серьезной. Они никогда раньше не замечали этого у детей», — рассказала мать мальчика.

Незадолго до операции у ребенка обнаружили две новые опухоли — за ухом и на шее. Хирургическое вмешательство на глазу прошло успешно, но орган все еще немного выпучен и почти ничего не видит, кроме черно-белых пятен. Семье также сообщили, что новообразование начинает распространяться на его правый глаз и может вызвать слепоту. Сейчас ребенок восстанавливается после операции.

Ранее в Бразилии врачи на протяжении трех лет списывали симптомы редкого заболевания у ребенка на лень. Мать девятилетнего Ренату Родригеса впервые отвела его в больницу после того, как заметила у него ночную потливость, быструю утомляемость, непереносимость физических нагрузок и странную походку.

