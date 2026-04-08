Мальчик с раздутым до размеров мяча для гольфа глазом удивил врачей

Mirror: Пятилетний британец начал терять зрение из-за редкой опухоли мозга

Пятилетний британец Мейсон, глаз которого раздулся до размеров мяча для гольфа, удивил врачей своим редким диагнозом. Его историю опубликовало издание Mirror.

Мать мальчика Сара впервые заметила, что что-то не так, когда левый глаз Мейсона начал выпячиваться. Это произошло в июле 2025 года. Врачи решили наблюдать за его состоянием, но в течение следующих трех месяцев опухоль продолжала увеличиваться. Ребенок также начал жаловаться на боль в глазу и внутри головы. Магнитно-резонансная томография показала, что у него множественная менингиома мозга и что опухоли расположены за обоими глазами и носом.

Новообразование за левым глазом начало сдавливать зрительный нерв, из-за чего Мейсон стал терять зрение и испытывал трудности с речью и глотанием. Неврологи назначили ему срочную операцию, чтобы спасти от слепоты. «Врач сказал, что опухоли были у него на лбу, в задней части глаз, на спинке носа, в гипофизе и в основании черепа и что операция будет серьезной. Они никогда раньше не замечали этого у детей», — рассказала мать мальчика.

Незадолго до операции у ребенка обнаружили две новые опухоли — за ухом и на шее. Хирургическое вмешательство на глазу прошло успешно, но орган все еще немного выпучен и почти ничего не видит, кроме черно-белых пятен. Семье также сообщили, что новообразование начинает распространяться на его правый глаз и может вызвать слепоту. Сейчас ребенок восстанавливается после операции.

