Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:09, 8 апреля 2026

Медик рассказала о проведении операций российским бойцам посреди горящего леса на СВО

Сержант Барабанова: ВСУ неоднократно пытались атаковать полевой госпиталь
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались атаковать российский полевой госпиталь. Однажды медикам пришлось продолжить проводить операции бойцам посреди горящего леса, рассказала старший сержант Мария Барабанова в беседе с газетой «Красная звезда».

Собеседница издания вспомнила, как беспилотники ВСУ скинули зажигательные боеприпасы по позициям медиков. «И вот представьте ситуацию: у нас работа кипит, а вокруг внезапно загорелся лес! Часть наших людей тут же бросилась тушить пожар, чтобы всем не сгореть в этом пламени», — рассказала Барабанова.

По словам военного медика, ВСУ также постоянно пытаются помешать эвакуации и перевозке раненых в тыловые медучреждения, из-за чего работу часто приходится проводить в темноте. «Даже когда выключается свет, мы включаем налобные фонари, запасное освещение и продолжаем делать свое дело», — пояснила Барабанова.

Ранее Барабанова привела данные о применении ВСУ запрещенных боеприпасов, рассказав о характере ранений некоторых российских бойцов. Она рассказала, что пострадавшие поступали в госпиталь с сильными химическими ожогами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран остановил проход судов через Ормузский пролив

    Стало известно о желании ПСЖ летом купить самого дорогого футболиста России

    Россияне расхотели отдыхать на праздниках

    Задержанный полицейскими мужчина проглотил наркотики и не выжил

    Действия Израиля описали словами «США не могут сдержать своего агрессивного пса»

    Суд решил судьбу имущества «золотой судьи» Хахалевой

    В МИД России ответили на протест Баку по Карабаху

    Застрелившего родителей беглого россиянина нашли в машине

    Роль Китая в прекращении огня на Ближнем Востоке раскрыли

    Уехавший из России в США блогер поироинизировал над Галкиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok