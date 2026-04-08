Медик рассказала о проведении операций российским бойцам посреди горящего леса на СВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно пытались атаковать российский полевой госпиталь. Однажды медикам пришлось продолжить проводить операции бойцам посреди горящего леса, рассказала старший сержант Мария Барабанова в беседе с газетой «Красная звезда».
Собеседница издания вспомнила, как беспилотники ВСУ скинули зажигательные боеприпасы по позициям медиков. «И вот представьте ситуацию: у нас работа кипит, а вокруг внезапно загорелся лес! Часть наших людей тут же бросилась тушить пожар, чтобы всем не сгореть в этом пламени», — рассказала Барабанова.
По словам военного медика, ВСУ также постоянно пытаются помешать эвакуации и перевозке раненых в тыловые медучреждения, из-за чего работу часто приходится проводить в темноте. «Даже когда выключается свет, мы включаем налобные фонари, запасное освещение и продолжаем делать свое дело», — пояснила Барабанова.
Ранее Барабанова привела данные о применении ВСУ запрещенных боеприпасов, рассказав о характере ранений некоторых российских бойцов. Она рассказала, что пострадавшие поступали в госпиталь с сильными химическими ожогами.