10:32, 8 апреля 2026

Молодая женщина на видео рассказала о своих наблюдениях за российскими летчиками

ФСБ показала видео с передавшей Киеву координаты парома и летчиков РФ крымчанкой
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ России показала видео с задержанием 25-летней жительницы Симферопольского района Республики Крым, которая сотрудничала с украинской стороной. Запись с ней публикует Telegram-канал «112».

На кадрах видны силовики, которые ведут молодую женщину в наручниках. Она говорит, что списалась с представителями Киева в мессенджере. Ей дали задание вести наблюдение за паромом в порту «Кавказ», чтобы нанести по нему ракетный удар. Она поехала в Керчь и сфотографировала корабль, снимок передала украинской спецслужбе. Затем ей поручили отследить российских летчиков. Крымчанка приехала на рынок, пила кофе в машине и вела наблюдение. Увидев мужчин в форме летчиков, сфотографировала и отправила снимки куратору.

Сотрудник ФСБ рассказал, что задержанная регулярно оставляла комментарии с одобрением действий Украины, после чего ей предложили сотрудничество за денежное вознаграждение. По заданию куратора Главного управления разведки Минобороны Украины она собирала сведения о местах дислокации российских военных объектов, системы ПВО, передвижениях военнослужащих и кораблей в акватории Керченского пролива для артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов.

Крымчанка безработная, на ее попечении находятся двое малолетних детей, поэтому она стала сотрудничать с украинской спецслужбой за переводы на криптокошелек на регулярной основе.

Возбуждено уголовное дело о госизмене. Задержанной грозит до 20 лет лишения свободы.

