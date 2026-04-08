Москвичей предупредили о дождях и сильном ветре

Синоптик Позднякова: В Москве ожидаются небольшие дожди и порывистый ветер

В среду, 8 апреля, в Москве ожидаются небольшие дожди и порывистый ветер. Об этом предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

«Температура пока остается положительной в Москве, плюс пять — плюс семь, но днем порывы ветра могут достигать уже 12-14 метров в секунду», — рассказала синоптик.

Позднякова добавила, что из-за сильного ветра будет создаваться ощущение, что на улице не теплее, чем плюс три градуса Цельсия.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина спрогнозировала, что первая весенняя гроза в Москве может прогреметь в апреле. Одновременно с этим возможна резкая перемена погоды с холода на тепло. В более ранее время гроза в Москве маловероятна, подчеркнула метеоролог, так как температура воздуха в мегаполисе будет слишком низкой для возникновения этого явления.