Москвичей предупредили о дождях и сильном ветре

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:58, 8 апреля 2026

Синоптик Позднякова: В Москве ожидаются небольшие дожди и порывистый ветер
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Roman Denisov / Global Look Press

В среду, 8 апреля, в Москве ожидаются небольшие дожди и порывистый ветер. Об этом предупредила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.

«Температура пока остается положительной в Москве, плюс пять — плюс семь, но днем порывы ветра могут достигать уже 12-14 метров в секунду», — рассказала синоптик.

Позднякова добавила, что из-за сильного ветра будет создаваться ощущение, что на улице не теплее, чем плюс три градуса Цельсия.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина спрогнозировала, что первая весенняя гроза в Москве может прогреметь в апреле. Одновременно с этим возможна резкая перемена погоды с холода на тепло. В более ранее время гроза в Москве маловероятна, подчеркнула метеоролог, так как температура воздуха в мегаполисе будет слишком низкой для возникновения этого явления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok