19:20, 8 апреля 2026Экономика

Последствия скорого снегопада в Москве оценили

Синоптик Макарова: Высота снежного покрова в Москве достигнет 5 сантиметров
Виктория Клабукова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Предстоящий снегопад в Москве будет небольшим, местами умеренным. Сколько снега за эти дни наметет в столице, агентству ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Снегопад, в том числе с мокрым снегом, накроет Московский регион в пятницу, 10 апреля. За это время в столице выпадет 1,3 миллиметра осадков, в результате чего, по расчетам синоптика, снежный покров может достичь в высоту 5 сантиметров. Надолго снег не задержится — благодаря тому, что воздух прогреется до плюс 4-6 градусов, снег в Москве и области растает уже в течение дня. При этом в ночные часы температура может упасть ниже нулевой отметки, до минус 2 градусов.

Период холодов сменится потеплением уже на выходных. Тепло придет в столичный регион на праздник Пасхи. Днем столбики термометров поднимутся выше плюс 10 градусов. Однако данная волна похолодания не будет последней в этом месяце, предупреждают метеорологи. При этом в мае так называемых «черемуховых» холодов в мае, может, и не случится. Об этом говорит статистика последних лет.

