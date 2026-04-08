Мужчина по ошибке отправил сообщение коллеге и задумался о переезде в другой город

Пользователь Reddit с ником Sidony_Janson рассказал о досадной оплошности, из-за которой он теперь всерьез подумывает сменить работу или даже уехать из города. Причиной проблемы стали его симпатии к одной из коллег.

«Вчера я наконец-то набрался смелости, выпил пару бокалов и написал ей сообщение. Ничего особенного, просто: "Привет, ты мне нравишься". Нажал "отправить" и тут же почувствовал тошноту, но и облегчение. Впрочем, лишь на три секунды. Посмотрел на чат — не тот человек. Не она, а ее лучшая подруга, также работающая с нами», — написал автор.

Причиной ошибки стали похожие имена и цветовое оформление профилей девушек в мессенджере. Мужчина замер в непонятной надежде на чудо, однако спустя минуту пришел ответ: «Ты сейчас серьезно?» Его желудок сжался в комок от ужаса, и в этот момент он начал писать длинное сообщение с объяснением произошедшего.

«И это каким-то образом сделало ситуацию в десять раз ужаснее — как будто мне нравится ее подруга, но я за спиной у нее почему-то пишу ей, словно у меня есть странный и абсурдный план. Она проигнорировала мои сообщения. Круто, здорово, потрясающе», — поиронизировал автор.

Придя на работу на следующий день, он понял, что обе девушки в курсе сложившейся ситуации. Подруга коллеги, которой он написал по ошибке, вовсе не разговаривала с мужчиной, а истинный адресат злополучного сообщения вела себя нормально, но, по мнению автора, чересчур сдержанно, примерно «как в службе поддержки клиентов».

«Позже мне рассказали, что подруга понравившейся мне коллеги рассердилась на меня. Она решила, будто я зондирую почву через нее или играю в какую-то двойную игру. И, возможно, это действительно так и выглядело со стороны. Теперь я просто существую на работе, делая вид, что все в порядке, но часть меня размышляет об увольнении и последующем переезде в другой город», — признался автор.

