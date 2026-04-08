02:30, 8 апреля 2026Интернет и СМИ

Мужчина по ошибке отправил сообщение коллеге и задумался о переезде в другой город

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Dragana_Gordic / Freepik

Пользователь Reddit с ником Sidony_Janson рассказал о досадной оплошности, из-за которой он теперь всерьез подумывает сменить работу или даже уехать из города. Причиной проблемы стали его симпатии к одной из коллег.

«Вчера я наконец-то набрался смелости, выпил пару бокалов и написал ей сообщение. Ничего особенного, просто: "Привет, ты мне нравишься". Нажал "отправить" и тут же почувствовал тошноту, но и облегчение. Впрочем, лишь на три секунды. Посмотрел на чат — не тот человек. Не она, а ее лучшая подруга, также работающая с нами», — написал автор.

Материалы по теме:
Россию ожидает волна «увольнений из мести». Почему работники бросают все назло начальству, а оно пытается их удержать?
Россию ожидает волна «увольнений из мести».Почему работники бросают все назло начальству, а оно пытается их удержать?
8 марта 2025
Сотрудники по всему миру имитируют бурную деятельность. Как компании теряют из-за них миллионы долларов?
Сотрудники по всему миру имитируют бурную деятельность.Как компании теряют из-за них миллионы долларов?
7 сентября 2025
Люди по всему миру теряют интерес к работе. Что с ними происходит?
Люди по всему миру теряют интерес к работе.Что с ними происходит?
7 ноября 2025

Причиной ошибки стали похожие имена и цветовое оформление профилей девушек в мессенджере. Мужчина замер в непонятной надежде на чудо, однако спустя минуту пришел ответ: «Ты сейчас серьезно?» Его желудок сжался в комок от ужаса, и в этот момент он начал писать длинное сообщение с объяснением произошедшего.

«И это каким-то образом сделало ситуацию в десять раз ужаснее — как будто мне нравится ее подруга, но я за спиной у нее почему-то пишу ей, словно у меня есть странный и абсурдный план. Она проигнорировала мои сообщения. Круто, здорово, потрясающе», — поиронизировал автор.

Материалы по теме:
«Камасутра через замочную скважину» В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
«Камасутра через замочную скважину»В СССР обсуждали секс, измены и сплетни. Как люди смеялись над самыми запретными темами?
28 июня 2025
«Завести любовника в Японии проще простого» Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
«Завести любовника в Японии проще простого»Японцев считают самыми развратными. Почему у них особое отношение к сексу?
20 мая 2025
Многочасовые мастурбации и коргазм. Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
Многочасовые мастурбации и коргазм.Миллионы людей прислушиваются к секс-советам из интернета. Безопасно ли это?
16 марта 2025

Придя на работу на следующий день, он понял, что обе девушки в курсе сложившейся ситуации. Подруга коллеги, которой он написал по ошибке, вовсе не разговаривала с мужчиной, а истинный адресат злополучного сообщения вела себя нормально, но, по мнению автора, чересчур сдержанно, примерно «как в службе поддержки клиентов».

«Позже мне рассказали, что подруга понравившейся мне коллеги рассердилась на меня. Она решила, будто я зондирую почву через нее или играю в какую-то двойную игру. И, возможно, это действительно так и выглядело со стороны. Теперь я просто существую на работе, делая вид, что все в порядке, но часть меня размышляет об увольнении и последующем переезде в другой город», — признался автор.

Ранее первое свидание двух коллег закончилось за считанные минуты по неожиданной причине. Встреча, по задумке молодого человека, должна была пройти в ботаническом саду.

