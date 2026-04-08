Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:05, 8 апреля 2026Наука и техника

Названа главная ошибка США в Иране

19FortyFive: Разведка США ошиблась в оценке ракетных возможностей Ирана
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Разведка США ошиблась в оценке ракетных возможностей Ирана. Об этом пишет американский журнал 19FortyFive.

«По всей видимости, разведывательное сообщество США занизило количество иранских ракет более чем на тысячу», — говорится в публикации.

Портал отмечает, что к июню 2025 года иранская сторона производила не менее 50 ракет в месяц. «Американские удары уничтожили лишь около трети иранских ракет. По всей видимости, Пентагон и Разведывательное управление Министерства обороны США впоследствии переоценили эффективность своих ударов и недооценили общий иранский арсенал», — пишет издание.

Там же отмечается, что американская сторона не учла использование Ираном подземных бункеров, в которых производится и хранится оружие.

«Разведывательное сообщество США предпочитает замалчивать ошибки, защищать свои институциональные интересы и перекладывать вину в ходе дискуссии», — резюмирует 19FortyFive.

Ранее замдиректора Центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, доцент РЭУ имени Плеханова, автор Telegram-канала «Политэкономика момента» Георгий Асатрян заявил «Ленте.ру», что США и Израиль ошибочно пытаются избавиться от руководства Ирана, не понимая основ системы политического и военного управления Исламской Республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok