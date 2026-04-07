Названа важная ошибка США в конфликте против Ирана

Политолог Асатрян: США ошибочно пытаются избавиться от руководства Ирана

США и Израиль ошибочно пытаются избавиться от руководства Ирана, не понимая основ системы политического и военного управления Исламской Республики. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал замдиректора Центра Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ, доцент РЭУ имени Плеханова, автор Telegram-канала «Политэкономика момента» Георгий Асатрян.

В частности, исследователь указал, что политическая система Ирана является сложной структурой, в которой устранение одного звена никак не сказывается на оборонном потенциале.

Отсутствие любого руководителя никак не нарушает государственную деятельность Исламской Республики Иран (...) В Иране налажена многослойная и многофункциональная система управления. Действуют протоколы Георгий Асатрян замдиректора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова

В качестве примера собеседник напомнил об операции Израиля по подрыву пейджеров у ливанской шиитской группировки «Хезболла» в 2024 году. Так как это движение имеет схожую с Ираном структуру руководства, она быстро восстановилась после операции еврейского государства: «Вроде бы все провели гениально и эффективно. Но спустя два года мы видим, что ее боевики уничтожили более 50 израильских танков и сковывают северную группировку войск Израиля в Ливане».

«Удивительно, что этого пока еще и до сих пор не понимают американцы, и продолжают преследовать различных руководителей (...) Они наносят удары и отчитываются о каких-то "выдающихся успехах". Но это никак не влияет на сценарий войны. Это уже пора понять», — резюмировал эксперт.

1 марта президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге Масуду Пезешкиану в связи с расправой над верховным лидером Исламской Республики Иран Али Хаменеи. Российский лидер отметил, что аятоллу Хаменеи будут помнить как выдающегося государственного деятеля.