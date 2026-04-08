Названа заставившая Трампа принять основные требования Ирана причина

Политолог Никсон: Высокие цены на бензин заставили США принять требования Ирана

Высокие цены на бензин заставили американскую сторону принять большинство требований Ирана. Такое предположение высказал в беседе с Пятым каналом американский политолог и журналист Гарланд Никсон.

«Дональд Трамп понял, что не сможет заставить Иран открыть Ормузский пролив, а внутреннее давление со стороны американцев, платящих все более высокие цены на бензин, стало невыносимым, он был вынужден в конечном итоге принять большинство требований Ирана», — считает специалист.

По его мнению, давление на главу Белого дома на этой почве стало «практически непреодолимым». В том числе сыграло на руку Тегерану и то, что, вероятно, Трамп переоценил как возможности своей армии, так и терпение собственного народа. В том числе он мог сильно недооценить и силу Ирана.

«Иран показал высокий уровень военной мощи. Он продемонстрировал, что является военной державой мирового уровня с передовыми технологиями. И, что не менее важно, он ясно дал понять, что контролирует Ормузский пролив», — заключил Никсон.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном.