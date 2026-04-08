8 апреля 2026

Названо количество пострадавших в школе Великой Знаменки после обстрела ВСУ

Юлия Мискевич

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа, по уточненным данным, пострадали десять человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Один человек погиб — первый заместитель главы администрации округа Александр Резниченко.

Как отмечается, среди десяти пострадавших — семеро детей и трое взрослых. Из них пятеро детей и трое взрослых получили ранения разной степени тяжести. Все раненые находятся под наблюдением врачей. Медики сообщают, что жизни пострадавших ничего не угрожает. Состояние учительницы, которая получила тяжелые ранения, удалось стабилизировать. Еще двое детей, также пострадавших при атаке, находятся в тяжелом стрессовом состоянии.

Ранее стало известно, что атаку на школу в Запорожской области квалифицировали по статье «Теракт».

    Последние новости

    Трамп пообещал уничтожить иранскую цивилизацию в ближайшее время и поднял самолеты над Ближним Востоком. Как на это реагирует мир?

    Вебкамщицы рассказали о самых удивительных просьбах клиентов

    Российская актриса прогулялась в бюстгальтере по Милану и восхитила фанатов

    Названо количество пострадавших в школе Великой Знаменки после обстрела ВСУ

    Отец Маска предрек разрушение Нью-Йорка

    Еще одна страна ввела режим ЧП из-за энергокризиса

    Названа страна с беспрецедентным уровнем русофобии

    В Германии нашли следы человеческих жертвоприношений

    Американские самолеты-заправщики подняли в небо на Ближнем Востоке

    В Иране высказались о возможности двухнедельного прекращения огня

    Все новости
