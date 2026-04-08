Названо количество пострадавших в школе Великой Знаменки после обстрела ВСУ

До 10 человек выросло число пострадавших в школе Великой Знаменки после обстрела

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на общеобразовательную школу в селе Великая Знаменка Каменско-Днепровского муниципального округа, по уточненным данным, пострадали десять человек. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Один человек погиб — первый заместитель главы администрации округа Александр Резниченко.

Как отмечается, среди десяти пострадавших — семеро детей и трое взрослых. Из них пятеро детей и трое взрослых получили ранения разной степени тяжести. Все раненые находятся под наблюдением врачей. Медики сообщают, что жизни пострадавших ничего не угрожает. Состояние учительницы, которая получила тяжелые ранения, удалось стабилизировать. Еще двое детей, также пострадавших при атаке, находятся в тяжелом стрессовом состоянии.

Ранее стало известно, что атаку на школу в Запорожской области квалифицировали по статье «Теракт».