Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:11, 8 апреля 2026

Названо вероятное место проведения переговоров США и Ирана

Переговоры Ирана и США могут пройти в резиденции премьер-министра Пакистана
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Для переговоров представителей Ирана и США, запланированных на 10 апреля, рассматриваются две площадки в Исламабаде. Об этом сообщил ТАСС источник в местных службах безопасности.

По словам собеседника агентства, встреча может пройти в официальной резиденции премьер-министра Шехбаза Шарифа или отеле Serena. Окончательное решение пока не принято.

Обе локации находятся в особо охраняемой «красной зоне» в центре столицы Пакистана. Отель Serena, где традиционно останавливаются высокопоставленные иностранные делегации, уже не раз использовался для организации международных переговоров.

Ранее портал Axios сообщил, что первый раунд мирных переговоров между США и Ираном пройдет в пятницу, 10 апреля, в Исламабаде. По данным CNN, в американскую делегацию войдут вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok