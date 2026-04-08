Названо вероятное место проведения переговоров США и Ирана

Переговоры Ирана и США могут пройти в резиденции премьер-министра Пакистана

Для переговоров представителей Ирана и США, запланированных на 10 апреля, рассматриваются две площадки в Исламабаде. Об этом сообщил ТАСС источник в местных службах безопасности.

По словам собеседника агентства, встреча может пройти в официальной резиденции премьер-министра Шехбаза Шарифа или отеле Serena. Окончательное решение пока не принято.

Обе локации находятся в особо охраняемой «красной зоне» в центре столицы Пакистана. Отель Serena, где традиционно останавливаются высокопоставленные иностранные делегации, уже не раз использовался для организации международных переговоров.

Ранее портал Axios сообщил, что первый раунд мирных переговоров между США и Ираном пройдет в пятницу, 10 апреля, в Исламабаде. По данным CNN, в американскую делегацию войдут вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

