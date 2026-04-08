В США неизвестный хищник тяжело ранил женщину во дворе

Жительница округа Питсберг, США, Алисия Макси перенесла несколько тяжелых операций из-за нападения неизвестного хищника. Об этом сообщает Fox 23.

Макси нашли тяжело раненной во дворе ее дома. Позднее она рассказала, что услышала глубокое рычание у ворот участка. Затем некий зверь набросился на нее и сбил с ног. Больше она ничего не смогла рассказать. «Мне слишком больно сейчас говорить», — призналась пострадавшая.

По словам Макси, животное было похоже на собаку, однако местный шериф усомнился в этом из-за серьезности травм. Он заявил, что за 38-летнюю карьеру не видел ничего подобного.

Макси уже перенесла четыре операции. Хищник оставил глубокие раны на ее лице, ногах и руках.

Ожидается, что вид хищника установит судмедэкспертиза. Предполагается, что женщину ранил медведь или пума.

Ранее сообщалось, что в тигрином заповеднике Пилибхит, Индия, нашли растерзанные останки пожилой женщины. Местные жители уверены, что ее утащил в лес тигр.

