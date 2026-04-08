Обнаженные фото 62-летнего Сергея Зверева в преддверии Пасхи вызвали споры в сети

Российский парикмахер, стилист и шоумен Сергей Зверев поделился откровенными фото в преддверии Пасхи и вызвал споры в сети. Публикация появилась на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

62-летний артист позировал без нижнего белья, стоя в ванне. При этом он повернулся к камере спиной и продемонстрировал обнаженные ягодицы. «Доброе утро, страна! А вы готовы к Чистому четвергу и Пасхе? Пасху надо отмечать чистыми», — подписал телезвезда снимки.

Подписчики Зверева разделились во мнениях по поводу его интимной фотосессии. «Крыша поехала», «Сергей Анатольевич, вы нас пугаете», «Может, уже пора простить Ивлееву? Та вечеринка не была такой голой», «Каждый настоящий мужчина должен так выглядеть», «Вы икона», «Сергей, прекратите пить эликсир молодости в конских дозах», — обсуждали они в комментариях.

В феврале прошлого года Зверев показал внешность на фото времен службы в армии.