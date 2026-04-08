21:35, 8 апреля 2026

Обнаженные фото 62-летнего Сергея Зверева в преддверии Пасхи вызвали споры в сети

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @zverevsuperstar

Российский парикмахер, стилист и шоумен Сергей Зверев поделился откровенными фото в преддверии Пасхи и вызвал споры в сети. Публикация появилась на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

62-летний артист позировал без нижнего белья, стоя в ванне. При этом он повернулся к камере спиной и продемонстрировал обнаженные ягодицы. «Доброе утро, страна! А вы готовы к Чистому четвергу и Пасхе? Пасху надо отмечать чистыми», — подписал телезвезда снимки.

Подписчики Зверева разделились во мнениях по поводу его интимной фотосессии. «Крыша поехала», «Сергей Анатольевич, вы нас пугаете», «Может, уже пора простить Ивлееву? Та вечеринка не была такой голой», «Каждый настоящий мужчина должен так выглядеть», «Вы икона», «Сергей, прекратите пить эликсир молодости в конских дозах», — обсуждали они в комментариях.

В феврале прошлого года Зверев показал внешность на фото времен службы в армии.

    Последние новости

    Иран поставил ультиматум США

    Участие Германии в военной миссии в Ормузе назвали самоубийством

    Победу США в Иране назвали липовой

    В России предрекли НАТО мрачное будущее

    В Европе заявили об отсутствии власти навязывать свою волю миру

    Москвичей предупредили о заморозках и порывистом ветре

    Белый дом назвал условие для переговоров с Ираном

    Медведев высказался о нарушении перемирия на Ближнем Востоке

    Прокурор по делу Чекалиных оказалась покупательницей фитнес-марафона блогера Лерчек

    США сорвали перемирие с Ираном

    Все новости
