Экономика
17:43, 8 апреля 2026

Один из крупнейших игроков на газовом рынке начал восстанавливать производство

Bloomberg: Катар мобилизовал рабочих для ускоренного возобновления работы завода
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Nadine Rupp / Getty Images

Руководство энергетической компании Qatar Energy мобилизовало инженеров для ускоренного возобновления работы крупнейшего в мире завода по производству сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о подготовке к восстановительным работам на поврежденном в результате атаки Ирана заводе в городе Рас-Лаффан. После нападения Qatar Energy объявила форс-мажор, а власти Катара — чрезвычайное положение. В итоге добыча газа в ближневосточной стране приостановилась.

После перемирия Ирана и США поврежденный завод начал работать в ограниченном режиме. В настоящее время на объекте проводится техническое обслуживание перед запланированным перезапуском, отметили собеседники агентства. Возобновить производство СПГ на заводе рассчитывают в ближайшие несколько дней, пояснили они.

Источники агентства Reuters ранее давали схожий прогноз возобновления работы поврежденного завода Qatar Energy. Они ожидали, что возобновить производство СПГ на объекте получится в первой половине апреля.

