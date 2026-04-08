10:29, 8 апреля 2026Путешествия

Отелям в России захотели запретить списывать деньги с карт постояльцев без их согласия

В Госдуму внесут законопроект о запрете отелям взимать произвольные штрафы
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Rawpixel.com / Freepik

Власти захотели запретить отелям в России списывать деньги с карт постояльцев без их согласия. Об этом сообщает TourDom.

По словам депутата Ярослава Нилова, 8 апреля в Госдуму РФ внесут законопроект о запрете гостиницам взимать с путешественников необоснованные штрафы за порчу имущества. Благодаря инициативе постоялец будет иметь право отказаться от добровольного возмещения ущерба, если сумма, предъявленная отелем, не будет соответствовать рыночной стоимости поврежденных вещей. При этом произвольно списывать деньги с карт гостей отели не смогут.

Материалы по теме:
«Невероятно дешево в сравнении с Европой» Все о Сербии: правда ли там так любят русских и что нужно знать перед поездкой
«Невероятно дешево в сравнении с Европой»Все о Сербии: правда ли там так любят русских и что нужно знать перед поездкой
31 августа 2023
Бархатный сезон в России 2023. Самые популярные курортные направления
Бархатный сезон в России 2023.Самые популярные курортные направления
4 сентября 2023

Соавтор инициативы, депутат Дмитрий Свищев, отметил, что в случае спора о размере ущерба руководство гостиницы должно обращаться в суд. По его мнению, это позволит сделать отношения между отельерами и клиентами более прозрачными. «Это справедливость, которую давно ждали миллионы россиян, путешествующих по стране», — подчеркнул Дмитрий Свищев.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития России совместно с Роспотребнадзором захотели защитить туристов от необоснованных штрафов со стороны отелей. Ведомства прорабатывали поправки в действующий закон о туристической деятельности. Главная цель — защитить права отдыхающих.

    Согласие на обогащение урана и отмена санкций. На что мог пойти Трамп, чтобы заключить двухнедельное перемирие с Ираном?

    Ремонт для российских военных обернулся аферой на 176 миллионов рублей

    ВС России нанесли массированный удар по объектам ВСУ в Харьковской области

    МИД России выступил с пожеланием по Ближнему Востоку

    Савичева упрекнула Гагарину в плохом отношении к «Фабрике звезд»

    Россиян предупредили о рисках поздней замены шин

    Россияне стали массово избавляться от домов в районе пропажи семьи Усольцевых

    Сирийца посадили за популярных в арабских странах российских краснокнижных птиц

    Раскрыты главы делегаций США и Ирана на мирных переговорах

    Назван фаворит матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком»

