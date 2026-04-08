18:56, 8 апреля 2026

Оценены шансы возобновления конфликта с Ираном

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Adnan Abidi / Reuters

Несмотря на прекращение огня, достигнутое между США и Ираном, Израиль может продолжить боевые действия против Исламской Республики. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Андрей Яшлавский.

«Возвращение Израиля к войне реально, он хочет "додавить" Иран до той точки, которая покажется Тель-Авиву приемлемой. Это полное уничтожение ядерной программы, ракетного потенциала, по возможности смена власти (...) Враги остались врагами и война еще может быть», — указал исследователь.

Кроме того, Яшлавский обратил внимание на ситуацию вокруг Ливана, где Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает вести боевые действия против шиитской группировки «Хезболла». Эксперт добавил, что кабинет Биньямина Нетаньяху отказывается прекратить по ним удары под предлогом связи этого движения с Ираном.

В ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном — за несколько часов до истечения собственного ультиматума, в котором угрожал уничтожением «всей иранской цивилизации». 8 апреля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва приветствует решение США и Ирана не идти по пути вооруженной эскалации.

