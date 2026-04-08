06:00, 8 апреля 2026

Пару приговорили к ста ударам палками за секс вне брака

В Индонезии пару приговорили к 100 ударам палками за связь вне брака
Антонина Черташ
Антонина Черташ

В Индонезии публично побили палками мужчину и женщину, которые вступили в сексуальную связь, не состоя в браке. Об этом сообщает Straits Times.

По словам представителя прокуратуры Раджеша Каны, пара понесла наказание за сексуальную связь, противоречащую нормам шариата, которые действуют в провинции Ачех — единственном регионе Индонезии, где применяется исламское уголовное право.

Приговор был исполнен 7 апреля в городском парке, в провинции Ачех. Каждый из провинившихся получил по сто ударов ротанговой тростью.

Материалы по теме:
«Не будешь моей — будешь инвалидом» Он отрубил своей жене руки и сломал ей жизнь
«Не будешь моей — будешь инвалидом»Он отрубил своей жене руки и сломал ей жизнь
15 ноября 2018
«Самый опасный момент — когда жертва решает уйти» Психологи, адвокаты и миллионы долларов — как помогают жертвам насилия в США
«Самый опасный момент — когда жертва решает уйти»Психологи, адвокаты и миллионы долларов — как помогают жертвам насилия в США
26 сентября 2019

Всего в тот день наказанию подверглись шесть человек. Остальным нарушителям назначили от восьми до 29 ударов за такие преступления, как физический контакт с лицом противоположного пола или распитие алкоголя. Одна из приговоренных к 27 ударам женщина потеряла сознание, и ей потребовалась помощь врачей.

Ранее сообщалось, что жителя малайзийского султаната Тренгану прилюдно избили палками за преступление «халват», предусмотренное шариатом. Его уличили в попытке уединиться с женщиной, которая не была его близкой родственницей.

