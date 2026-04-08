12:55, 8 апреля 2026Мир

Песков прокомментировал опубликованный разговор Путина с Орбаном

Песков выступил против попыток предать гласности материалы переговоров
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Россия выступает против попыток предать гласности материалы переговоров на высоком уровне. Так публикацию стенограммы разговора президента России Владимира Путина с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы весьма трепетно относимся к тем разговорам, которые ведутся на высоком и высшем уровне, и не симпатизируем каким-то попыткам предать гласности материалы таких разговоров», — сказал представитель Кремля.

По его словам, в опубликованной стенограмме нет ничего, что может рассорить Россию с Венгрией. Он назвал Орбана очень эффективным политиком, который защищает интересы своей страны.

Песков добавил, что многие силы в Европе не хотели бы, чтобы венгерский политик снова победил на выборах, поэтому подыгрывают его оппонентам.

7 апреля агентство Bloomberg опубликовало стенограмму разговора Путина и Орбана в октябре 20205 года. Согласно материалу, премьер Венгрии в конце разговора по-русски попрощался с российским лидером. Кроме того, политик обсудили американского президента Дональда Трампа, а Путин сравнил его с танком.

