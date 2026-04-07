Сказка для Путина и прощание по-русски. В США раскрыли подробности телефонного разговора Орбана и президента России

Bloomberg: Орбан попрощался с Путиным по-русски в конце телефонного разговора

Стали известны детали телефонной беседы президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в октябре 2025 года. Их сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на транскрипт разговора.

Так, премьер-министр Венгрии в конце разговора по-русски попрощался с российским лидером. «Венгерский премьер поблагодарил Путина и попрощался по-русски», — утверждается в публикации.

При этом агентство не сообщило, какое именно слово Орбан использовал в разговоре с российским лидером.

Президент России Владимир Путин приветствует премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время встречи в Москве, Россия, 28 ноября 2025 года Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Орбан рассказал Путину сказку

Наряду с этим Виктор Орбан во время разговора с Владимиром Путиным в октябре 2025 года рассказал ему популярную у себя в стране сказку про льва и мышь.

В частности, глава венгерского правительства рассказал народное предание о том, как мышь освободила пойманного в сеть льва, так как ранее царь зверей спас жизнь грызуну. По мнению Орбана, эта сказка символизирует отношения Москвы и Будапешта.

«Вчера наша дружба достигла такого высокого уровня, что я могу помочь любым способом. (...) В любом вопросе, где я могу быть полезен, я к вашим услугам», — добавил премьер-министр.

Путин рассказал Орбану о своем увлечении спортом

Также стало известно, что президент России в телефонном разговоре с премьер-министром Венгрии в октябре 2025 года поделился тем, что катается на лыжах.

«Я занимаюсь спортом, а также катаюсь на лыжах. Я знаю, что вы играете в футбол», — рассказал Путин.

«Я стараюсь», — ответил Орбан. Разговор сопровождался смехом обоих политиков.

Президент РФ Владимир Путин во время катания на лыжах Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Путин сравнил Трампа с танком

В этом же разговоре, как стало известно, Владимир Путин и Виктор Орбан обсудили американского лидера Дональда Трампа. Президент России сравнил главу США с танком.

Отмечалось, что накануне разговора оба политика говорили с президентом США о возможном саммите в Будапеште, который в итоге так и не состоялся.

По данным агентства, венгерский премьер сказал, что восхищается деловым подходом американского президента, и сравнил его с «торнадо».

«Он движется вперед как танк. Это приносит плоды, и этому можно только радоваться», — приводит издание слова российского лидера. Кроме того, Путин якобы высоко оценил способность Трампа справляться с различными кризисами одновременно, в том числе на Ближнем Востоке.

Орбан сообщил о противостоянии внутри Европы из-за России

Ранее Орбан заявил, что внутри Европы идет противостояние сторонников и противников санкций против России.

«Идет большая битва: отменять ли санкции против российской энергетики, учитывая глобальный кризис энергоснабжения, вызванный закрытием Ормузского пролива», — отметил глава венгерского правительства.

Также Орбан отмечал, что Европа нуждается в энергоносителях из России, а Киев пытается помешать их поставке. По его словам, европейские страны ждет беспрецедентный энергетический кризис. Он напомнил, что в этих условиях им нужно еще больше энергоресурсов из России.

«А Украина годами работает над тем, чтобы отрезать Европу от российской энергии», — подчеркнул Орбан.