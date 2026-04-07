13:11, 7 апреля 2026

Bloomberg: Орбан по-русски попрощался с Путиным, завершая телефонный разговор
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по-русски попрощался с президентом России Владимиром Путиным, завершая телефонный разговор в октябре 2025 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на транскрипт разговора.

«Венгерский премьер поблагодарил Путина и попрощался по-русски», — утверждается в публикации.

При этом агентство не сообщило, какое именно слово Орбан использовал в разговоре с российским лидером.

Ранее сообщалось, что во время этого же телефонного разговора премьер-министр Венгрии рассказал Путину популярную венгерскую сказку про льва и мышь.

3 марта российский лидер провел еще один телефонный разговор с Орбаном. Стороны обсудили конфликт вокруг Ирана и его возможные последствия на состояние мирового энергетического рынка.

