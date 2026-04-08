Пленный боец ВСУ заявил о подготовке госпереворота на Украине

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в частных разговорах высказываются за военный переворот с целью смещения главы государства Владимира Зеленского. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Николай Розбицкий в беседе с ТАСС.

«Военнослужащие между собой обсуждают, как сделать (военный) переворот власти, чтобы сменить Зеленского», — рассказал пленный, добавив, что бойцы ВСУ считают Зеленского клоуном.

Ранее бывший помощник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал Верховную Раду объявить Зеленскому импичмент. По его словам, Зеленский незаконно лишил гражданства экс-мэра Одессы Геннадия Труханова и нарушил Конституцию.