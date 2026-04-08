07:02, 8 апреля 2026Мир

Попавшая в азиатский мошеннический кол-центр россиянка вылетела в Москву

Марина Совина
Россиянка, освобожденную из мошеннического кол-центра в Мьянме, вылетела в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянка Ольга П. в сопровождении российских дипломатов и сотрудников иммиграционной полиции была посажена на рейс SU271 по маршруту «БангкокМосква». Самолет вылетел в 10:15 по местному времени (06:15 по московскому времени). Отвечать на вопросы относительно своего пребывания в мошенническом кол-центре на территории Мьянмы она отказалась.

Ранее сообщалось, что попавшая в азиатский мошеннический кол-центр гражданка РФ была передана российским дипломатам на пограничном КПП на границе Таиланда и Мьянмы. Как сообщили агентству в посольстве РФ, россиянка незаконно удерживалась преступниками в течение пяти месяцев.

