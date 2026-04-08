05:37, 8 апреля 2026

Посол России в Сеуле высказался о возвращении Hyundai, LG и Samsung

Посол Зиновьев: Hyundai, LG и Samsung из-за санкций пока не вернутся в Россию
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Крупные южнокорейские концерны — Hyundai Motor Group, LG Electronics и Samsung Electronics — пока не рассматривают полноценное возвращение на российский рынок из-за сохраняющихся санкционных ограничений. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев.

По словам дипломата, речь не идет ни о возобновлении работы российских сборочных предприятий этих компаний, ни о полноценном возвращении их брендов в страну. «Ввиду сохраняющихся в РК санкционных ограничений... речь пока не идет», — подчеркнул Зиновьев.

Ранее сообщалось, что у Nissan все еще остается возможность выкупа автосборочного завода в Санкт-Петербурге. Воспользоваться соответствующим правом можно будет до 2028 года. Полноценное возвращение на российский рынок в компании связывают в первую очередь с отменой западных санкций. В настоящее время весомых предпосылок для этого нет, сходятся во мнении эксперты.

