Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:07, 8 апреля 2026Наука и техника

«Праща Давида» раскрыла истощение ПВО Израиля

Израиль начал расходовать ракеты «Праща Давида» 2026 года выпуска
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Израильская армия начала применять противоракеты системы «Праща Давида», выпущенные в 2026 году. Один из найденных перехватчиков раскрыл возможное истощение арсеналов Израиля, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».

Блог обратил внимание на фотографию одной из ракет Stunner, которую нашли очевидцы. На ней видна заводская маркировка, указывающая на выпуск изделия в начале 2026 года. По словам автора, расходование новых противоракет подтверждает информацию об истощении арсеналов боеприпасов к системам противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) Израиля.

Комплекс «Праща Давида» предназначен для перехвата неуправляемых ракет большого калибра, а также баллистических и дозвуковых крылатых ракет. Первую батарею системы поставили на боевое дежурство в 2017 году. Ракеты «Пращи Давида» способны перехватывать баллистические цели на дальности около 75 километров.

«Ракеты из металлолома» и американские «Шахеды». Какое оружие Иран, Израиль и США применяют в ходе конфликта
3 марта 2026
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

В марте «Известия» писали, что баллистические ракеты воздушного базирования Blue Sparrow, которые Израиль применил против Ирана, по своим характеристикам близки к гиперзвуковому оружию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok