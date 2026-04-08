Правоохранители прокомментировали покупку прокурором фитнес-марафонов у Лерчек

Правоохранители опровергли покупку прокурором фитнес-марафонов у Лерчек

Правоохранительные органы в беседе с ТАСС опровергли информацию о том, что одна из представителей гособвинения по уголовному делу блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) ранее приобретала у подсудимой ее фитнес-марафоны.

«Информация об отстранении от участия в уголовном деле Чекалиных в суде одного из прокуроров якобы в связи с покупкой гособвинителем курсов по фитнесу у подсудимой не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Кроме того, прокурор Светлана Тарасова в ходе заседания по делу Лерчек заявила, что сведения о том, будто представители надзорных или правоохранительных органов «нуждаются в каких-либо марафонах или курсах блогеров», не соответствуют действительности.

Ранее Telegram-канал Shot со ссылкой на своего корреспондента сообщил, что адвокат супруга блогера Артема Чекалина обнаружил в списке покупательниц марафона Лерчек женщину с тем же именем, что и прокурор, ведущая дело в суде, и на этом основании ходатайствовал об ее отводе. По его версии, она в 2021 году приобретала фитнес-курсы стоимостью 2690 рублей.