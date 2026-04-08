09:58, 8 апреля 2026Авто

Продавец российских автомобилей потерпел миллиардные убытки

Продавец легковых автомобилей Tenet в 2025-м получил убыток на 8,7 млрд рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Дистрибутор легковых автомобилей Tenet по итогам 2025 года потерпел миллиардные убытки. Об этом со ссылкой на бухгалетрскую отчетность «Тенет рус» сообщает газета «Ведомости».

Созданная в октябре 2024 года компания объясняет убыток в 8,7 миллиарда рублей высокой себестоимостью автомобилей, невозможностью повышения отпускных цен, а также высокими тратами на стимулирование продаж в связи с высокой затаренностью складов и падением потребительского спроса на авторынке.

За год выручка составила 219 миллиардов рублей, из которых продажи автомобилей Chery — более 110,6, а машин под российским брендом Tenet — 97,6 миллиарда рублей. Оставшаяся часть — реализация запчастей и аксессуаров. Общая себестоимость продаж составила 183,5 миллиарда рублей.

Согласно бухгалтерскому отчету, в 2026 году «Тенет рус» планирует «обеспечить прибыльную деятельность» за счет повышения локализации производства, снижения кредитной нагрузки и стабилизации товарных запасов для оптимизации расходов на стимулирование продаж.

Сейчас в линейку бренда Tenet входят три кроссовера — T4, T7 и T8, которые представляют собой перелицованные популярные автомобили китайской Chery.

В марте стало известно, что аналог Chery Tiggo 7, который выпускают на мощностях «АГР Холдинга» в Калуге (бывший завод Volkswagen) под названием Tenet T7 пополнил список допущенных к работе в такси машин.

